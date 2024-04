Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli ascensori sono dotati di due cabine che possono essere utilizzate come montalettighe e si trovano tra il Monoblocco storico e il Nuovo Blocco Tecnologico. La loro attivazione consente di potenziare i collegamenti verticali di una zona cruciale dell’ospedale mettendo in comunicazione il seminterrato – dove è presente la Radiologia - con tutti i piani dell’edificio storico (dove sono collocate le degenze) e del Blocco Tecnologico (dove si trovano il Pronto Soccorso, i blocchi operatori e le unità di terapia intensiva). Realizzati secondo le regole antisismiche, i due ascensori consentiranno di deviare i percorsi dell’utenza quando cominceranno i nuovi lavori di adeguamento sismico del corpo storico. La nuova torre ha altezza totale di 38,20 m e superficie lorda di 755 mq, comprensiva del tunnel di collegamento esterno al piano seminterrato. I lavori hanno comportato un investimento di 2.731.070 di euro iva esclusa, coperti per 1.473.484 euro con Finanziamenti sisma.I due nuovi ascensori verranno dedicati per i trasporti dei pazienti ricoverati, determinando in tal modo un più razionale uso degli elevatori. Ciò consentirà anche una maggiore offerta per il pubblico.