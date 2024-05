Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Gli ambulatori si trovano presso il complesso residenziale Windsor Park in strada San Faustino, civico 155/A (piano rialzato) e 157/N (primo piano).Si accede attraverso le scale o attraverso una rampa all’altezza del civico 155/A.Gli ambulatori – in tutto 23 – sono dotati di attrezzature di nuova acquisizione e sono dedicati alle visite specialistiche di oculistica, dietologia, cardiologia, otorinolaringoiatria, allergologia, urologia, ematologia, dermatologia, neurologia, endocrinologia e odontoiatria.Ogni area di attesa per le visite è contraddistinta da un colore – arancione, rosso, giallo, verde e blu - che viene indicato anche sul modulo di prenotazione CUP. L’elenco dei colori è riportato all’ingresso del Poliambulatorio con le frecce direzionali: in questo modo il paziente comprende intuitivamente dove dirigersi per attendere il proprio turno.E’ inoltre presente una reception dove operatori amministrativi forniscono tutte le informazioni necessarie, indirizzano le persone verso l’ambulatorio, possono prenotare gli accessi successivi ed essere di aiuto per il pagamento del ticket.