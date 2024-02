Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In aula Mohamed Gaaloul, unico imputato per il delitto, difeso dall'avvocato Roberto Ghini.Ad assistere alla udienza, dalla quale sono state escluse le telecamere, anche la mamma di Alice Neri, Patrizia Montorsi e il fratello Matteo Marzoli. Assente il marito. A difendere la famiglia della vittima è l'avvocato Cosimo Zaccaria.Un processo che sarà lunghissimo già dalla prima giornata. Si prevede la conclusione dei lavori nel tardo pomeriggio o in serata. Circa 130 i testimoni previsti. Tanta le eccezioni sollevate dalla difesa per la quale 'le indagini presentano molte carenze' - ha affermato Roberto Ghini.Primo incidente di percorso in questo processo la necessità di trasferire Corte Franca e presenti in aula più grande. La prima scelta si è dimostrata assolutamente inadeguata a contenere le partiNella foto la madre e il fratello di Alice Neri, accompagnati dal loro avvocato, all'ingresso del tribunale di Modena