Modena, palestre Palamolza e Sigonio: affidate le gestioni

per l’impianto collocato nel Parco della Creatività, in viale Buon Pastore, eper la struttura di viale Monte Kosica.Per quanto riguarda, oltre all’utilizzo scolastico per le attività sportive curricolari, si stabilisce un utilizzo in orario extrascolastico tutti i giorni fino alle 23, con una priorità riservata (per il 70 per cento dell’orario) al basket. Il campo da gioco, comunque, sarà attrezzato anche per altre discipline come le attività ginniche, la pallavolo e il calcio a 5. L’affidamento è previsto per quattro anni, con un canone annuo di 6mila euro a favore del Comune e un corrispettivo di 13mila euro a favore del gestore (Iva esclusa). Il bando precisa, infine, che le utenze sono a carico del Comune, mentre al gestore competono le pulizie, la custodia e la sorveglianza dell’impianto.

Per quanto riguarda il PalaMolza, oltre ad “accogliere” le scuole, la convenzione per la gestione biennale riguarda entrambi i padiglioni e prevede che l’utilizzo del padiglione A sia riservato per almeno il 70 per cento della fascia oraria extrascolastica alle discipline rotellistiche; che l’utilizzo del padiglione B sia riservato per almeno il 70 per cento della fascia oraria extrascolastica allo svolgimento di attività di pallamano. Inoltre, gli spazi riservati al Comune per collocare attività sportiva a favore di soggetti diversi dal gestore possono arrivare fino al 70 per cento delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva nel padiglione A nella fascia extrascolastica e fino al 30 per cento delle ore in cui è possibile svolgere attività sportiva nel padiglione B nella fascia extrascolastica. A favore del gestore è previsto un corrispettivo di 138.950 euro mentre il canone da versare all’Amministrazione comunale ammonta a 2.200 euro (Iva esclusa).



Assieme al bando era stato pubblicato anche l’aggiornamento del piano tariffario per gli utilizzi della struttura di viale Monte Kosica, in funzione pure della tipologia di gestione dell’impianto che vedrà un impegno per tutta la giornata, dalle ore 8 alle 23: prima della riqualificazione, invece, l’Amministrazione comunale gestiva con proprio appalto la custodia e la pulizia negli orari di utilizzo da parte delle scuole. Tra le principali novità, l’introduzione di tariffe orarie per l’utilizzo degli spogliatoi, dei servizi igienici e dell’infermeria in occasione di manifestazioni che si svolgono nei pressi del PalaMolza e in particolare al parco Novi Sad; l’introduzione di tariffe per poter utilizzare gli spazi per partite, diversificate per padiglione e a seconda che si svolgano in giorni feriali, nel week end o nei festivi; l’adeguamento dei prezzi per lo svolgimento di allenamenti, diversificati per padiglione.