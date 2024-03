Modena, pensa di essere assicurata: ma la polizza online era falsa

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

A raccontare l'episodio è il vicepresidente regionale del Codacons, Fabio Galli.'Ovviamente nei confronti della modenese, sono scattati i provvedimenti previsti che sono una salata multa pari ad euro 866, la sottrazione di 5 punti dalla sua patente e il sequestro dell’autovettura.

Una esperienza costosa che sarebbe potuta essere anche drammatica se si pensa che la signora avrebbe potuto causare un incidente stradale anche con feriti o peggio. In quel caso il fondo vittime della strada avrebbe risarcito gli aventi diritto per poi rivalersi nei confronti della malcapitata - afferma Galli -. Per queste ragioni è bene controllare sempre di interagire via e-mail con una vera compagnia assicuratrice. A tale proposito può aiutarci il sito dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, che pubblica l'elenco delle compagnie assicurative e riassicurative abilitate a operare in Italia. La signora si è già attivata per denunciare all’Autorità Giudiziaria l’accaduto sperando che il numero di cellulare con cui contattava la falsa compagnia e il codice iban su cui ha effettuato i due bonifici, permettano l’identificazione dei malviventi'.