La manifestazione prenderà il via dal Parco Ferrari alle ore 14.30 e si snoderà attraverso il centro della città lungo un percorso di 4 km, con rientro al Parco Ferrari.In particolare, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza della circolazione stradale, sarà sospesa la circolazione stradale, escluso i veicoli di soccorso, nel percorso interessato dal passaggio del corteo: partenza dal parco Ferrari, via Emilia ovest, largo Moro, largo Porta Sant'Agostino, via Emilia centro, via Ganaceto, corso Cavour, via Tre Febbraio, piazza Roma, corso Accademia, corso Canalgrande, via Emilia centro, largo Porta Sant'Agostino, largo Moro, via Emilia ovest, parco Ferrari.Sono inoltre previsti divieti di sosta dalle ore 10 alle 19 su entrambi i lati di via Ganaceto, nel tratto da via Emilia centro a corso Cavour, e sul lato ovest di corso Canalgrande, dal civico 65 a via Emilia centro, oltre che in via Emilia ovest, dalle 8 alle 24, nell’area adibita a parcheggio adiacente al Parco Ferrari, eccetto veicoli di soccorso, di polizia e organizzazione dell’evento.