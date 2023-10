Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













'Su richiesta della stessa direttrice di Modenamoremio avevo inviato la proposta di evento che prevedeva il coinvolgimento delle attività commerciali attraverso l'offerta di degustazioni e musica, mentre l'associazione dello Scoltenna con il suo presidente, Livio Migliori, si era già resa disponibile nel segnalare gli storici in grado di identificare gli itinerari, insieme alle guide turistiche e al tour operator - spiega Casoni -.I mesi però sono passati e non ho ricevuto alcuna risposta, solo informalmente da un amico ristoratore ho saputo che il Comune non è disponibile a concedere patrocini. L'amara impressione che resta è che a Modena le iniziative vengono prese in considerazione solo se sono in linea o vicino al partito che amministra la città. Eppure credo che le buone idee andrebbero prese in considerazione indipendentemente dalle idee politiche di chi le propone. Ma non funziona così'.