'Una donna coraggiosa quanto riservata, che ci ha lasciati, in punta di piedi, esattamente mese fa - scrive Mvp -. Maddalena era un molto conosciuta al quartiere Madonnina e in tutta la città. Con questa iniziativa, a cui abbiamo invitato i suoi familiari, vogliamo anche dare l’opportunità ai tanti che non sanno della sua scomparsa di unirsi a noi in un semplice, affettuoso ricordo'.