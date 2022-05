Modena, scuole Paoli: commemorazione Trentennale delle stragi mafiose

I centocinquanta alunni delle classi terze della scuola “P.Paoli” hanno incontrato questa mattina, in una cerimonia organizzata all’interno del giardino scolastico, le Autorità civili e militari in un percorso di arte, musica e parole per onorare la memoria e i valori di coloro che hanno perso la vita percombattere la mafia. Sono intervenuti il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Modena Adriano D’Elia, il vicepresidente dell’Associazione Libera Vincenza Rando, il questore di Modena Silvia Burdese, il procuratore della Repubblica Luca Masini, il sindaco del Comune di Modena Giancarlo Muzzarelli, l’assessore Grazia Baracchi, il prefetto di Modena Alessandra Camporota, il comandanteprovinciale dei carabinieri forestali di Modena Matteo D’Augello e il comandante provinciale dell’Arma dei carabinieri di Modena Antonio Caterino.Durante l’evento è stata consegnata dai Carabinieri forestali una Talea dell’Albero Falcone, sito in Via Notarbartolo a Palermo, davanti all’abitazione dei giudici Falcone e Francesca Morvillo.L’evento commemorativo conclude il percorso di Educazione civica “La cultura della Legalità” che ha scandito l’anno scolastico in corso con la partecipazione dei rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri nelle classi seconde e terze e l’adesione a progetti nazionali, tra cui “Le Memorie di Tutti” inviando, alla Fondazione Falcone, un lenzuolo dipinto che sarà esposto nelle strade di Palermo.