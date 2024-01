Modena, sicurezza statica della Ghirlandina: Italia Nostra preoccupata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ricordiamo che su progetto della Soprintendenza e con la consulenza dello strutturista Carlo Dazzi nel 2002 fu attivato un complesso sistema di monitoraggio che copre la Ghirlandina e si estende al Duomo per la ininterrotta registrazione di ogni eventuale movimento delle strutture.

E dell'esito di quell'impegnativo controllo era agevole apprendere – in corso d'opera, diremmo - dal video accessibile in un vano di piano terra del Palazzo comunale; chiusa questa prima fase, fu poi il Sito Unesco modenese a darne puntuale documentazione per una informazione diffusa alla opinione pubblica della città. Ma si è dovuto da ultimo constatare che i dati pubblicati nel Sito Unesco si fermano al settembre 2014, alla conclusione cioè dei lavori di restauro del paramento lapideo degli esterni della torre. Italia Nostra il 12 dicembre ultimo scorso si è perciò rivolta all'assessore ai lavori pubblici, chiedendo se fosse fondato desumere dalla interrotta informazione che il sistema di controllo ormai da quasi dieci anni non è attivo (non il monitoraggio dinamico con accelerometro, né quello strumentale), presumibilmente per non essere stato rinnovato a quella scadenza il contratto con la impresa specializzata impegnata alla cura del sistema. L'Assessore non ha inteso rispondere all'associazione che preoccupata si domanda: fondata dunque quella ipotesi? Ghirlandina da poco meno di dieci anni fuori controllo? Ma oltre 64mila visitatori per un 2023 da record, vanta l'Ufficio Stampa comunale'.