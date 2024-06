Modena, sindacato in lutto: è morto Adelmo Bastoni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Con Lui se ne va un pezzo della Camera del Lavoro di Modena, un grande uomo e un grande dirigente sindacale la cui storia è sovrapponibile alla storia del Novecento. Ha continuato ad essere di esempio per tutto il nostro gruppo dirigente - afferma Daniele Dieci segretario della Cgil di Modena - ha partecipato anche al 120^ anniversario della Cgil, ed è sempre stato vicino alle nostre iniziative, un punto di riferimento anche per la politica del territorio'.

Nel settembre 2016 il sindacato pensionati Spi Cgil presentò la sua biografia “Le mie radici nella terra e nel sindacato”, scritta dallo stesso Bastoni insieme al nipote Dario, prodotta dallo Spi con la cura di Adriana Barbolini e Luisa Zuffi. L’opera autobiografica è frutto del progetto memoria dello Spi Cgil che si propone, fra gli altri, di valorizzare gli scritti e le testimonianze di ex dirigenti e attivisti sindacali.