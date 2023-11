Modena sovraesposta al rischio alluvioni, inaccettabile non adeguare il sistema

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

E' il quadro emerso in premessa alla relazione che Stefano Orlandini, docente di costruzioni idrauliche dell'Università di Modena, ha tenuto all'appuntamento divulgativo dedicato alla stampa e aperto al pubblico organizzato dal nuovo soggetto politico Democrazia Sovrana e Popolare che ha come referente modenese Daniele Giovanardi.



Una opera divulgativa sulla situazione dei livelli di rischio dei sistemi idraulici e sulla prevenzione delle alluvioni che il Prof. Orlandini ha svolto di recente anche in diversi Comuni della Romagna, soggetti al devastante evento alluvionale di maggio. Alcuni di questi seguiti e documentati dal nostro giornale. A margine dell'incontro a Modena dei giorni scorsi abbiamo rivolto al docente alcune domande che riportiamo di seguito, sia in forma video che testuale.



Professore, è possibile prevenire le alluvioni, anche nello specifico del contesto idraulico modenese?

'Si, è possibile. E' la nostra materia. L'ingegneria civile e ambientale con indirizzo idraulico studia proprio come prevenire le alluvioni.



Che non significa eliminare il rischio ma trovare il livello di sicurezza ottimale che bilancia che bilancia quelle che sono le risorse che noi dovremmo investire per arrivare alla protezione del territorio con i danni che invece si possono verificare quando i nostri sistemi fluviali si rilevano inadeguati a far fronte agli eventi di piena che sono a loro volta causati dagli eventi meteorici.



A che livello troviamo questo equilibrio? A che livello è il sistema idraulico della provincia di Modena?

'Oggi il livello ottimale è quello che corrisponde ad eventi di eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Ovvero i nostri sistemi dovrebbero andare a gestire eventi di crisi che si ripetono ogni 200 anni. In questa condizione vengono minimizzati i costi totali per la società. A Modena i sisteni fluviali di Secchia Panaro, così come tutti quelli emiliani, sono in una condizione di sicurezza inferiore, con tempi di ritorno che va dai 20 ai 50 anni. Abbiamo una sovrastima del rischio alluvionale'



In provincia di Modena ma non solo scontiamo grandi ritardi in opere per la prevenzione e la messa in sicurezza. Dopo le alluvioni del 2014 quacosa di è mosso, ma siamo ancora a livelli lontani dal livello di sicurezza indicato? Che cosa bisogna fare per arrivare o almeno a tendere ad un livello di sicurezza come quello posto a TR200?

'Da professore di idraulica posso dire che non dobbiamo tendere ma dobbiamo arrivare a quel livello. Non è accettabile non arrivarci perchè non arrivarci significa continuare ad impiegare risorse dello Stato, e lo Stato sono i cittadini, per non avere un livello di protezione adeguato ed essere esposti in modo grave agli eventi alluvionali che comportano costi enormi.

Il raggiungere un livello di sicurezza adeguato ad aventi con Tempo di Ritorno 200 anni spetta all'impegno impegno da parte di tutti dei decisori'



Non spetta però agli scienziati e ai tecnici indicare ai decisori che cosa fare?

'All'Universita di Modena e Reggio Emilia, e in altre università studiamo i fenomeni e facciamo il nostro mestiere indicando soluzioni. Se non veniamo ascoltati continuiamo a farlo ugualmente. Sarebbe utile che a livello universitario ci fosse maggiore dialogo al fine di trovare soluzioni. Su queste infatti ci possono essere delle divergenze tra gli studiosi ma sono coinvinto che con il dialogo se ne possano trovare di sempre migliori. Dialogo che non sempre c'è'



Al fatto che un nodo idraulico così delicato e a rischio alluvione come quello modenese sembra non corrispondere una adeguata consapevolezza del rischio da parte della popolazione. La sua opera divulgativa su questi punti è intensa. Che opinione ha su questo punto?

'Credo che la consapevolezza dei cittadini sia cresciuta. Anche da quello che leggiamo sui giornali emerge che le persone di Modena magari non hanno la consapevolezza piena di come stanno le cose a livello tecnico, ma direi che dal 2014 abbiano fatto di progressi giganti. Fino al 2014, anno dell'alluvione, la popolazione era quasi inconsapevole di quello che fosse il rischio alluvionale per il loro territorio. Poi ci sono stati gli eventi che ha portato ad una consapevolezza maggiore del sistema anche rispetto a termini tecnici e al loro significato. Adesso le persone di Modena conoscono gli enti che gestiscono i siti fluviali e conoscono anche il concetto di tempo di ritorno che è una questione tecnica che rappresenta la ricorrenza media con cui si ripete un evento si ripete'.



Gianni Galeotti