Il militare sembrerebbe lo stesso che il 13 marzo è stato ripreso da un altro filmato , mentre in circostanza simile colpiva un arrestato.Anche il secondo è stato condiviso sul gruppo 'Welcome to Favelas'.Non è chiaro a quando risalgano le immagini, ma pare a circa un anno fa. Dopo l'episodio del 13 il carabiniere e il collega di pattuglia sono stati trasferiti ad altro incarico non operativo.Il comando generale dei carabinieri ribadisce, come riporta l'Adnkronos, che 'nei confronti del militare, ritratto in entrambi i video, è stato immediatamente avviato un rigoroso esame delle responsabilità disciplinari, ora anche per la seconda vicenda (dopo averlo subito trasferito in altro incarico), che si è appresa solo ora, ad un anno dall'evento. Si evidenzia che anche in questo caso, come nel precedente, il video, appena avuta conoscenza, è stato trasmesso con tempestività all'autorità giudiziaria. Inoltre, sono state immediatamente disposte e sono già in corso verifiche interne per accertare se i superiori dei militari coinvolti abbiano svolto le previste attività di controllo e di istruzione sugli specifici temi nei confronti del personale dipendente'.