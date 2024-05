Modena Street Show, tra supercar e utilitarie customizzate

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Non conta la marca, conta la passione che ognuno di noi ha per le auto', spiega Gabriele Bastoni, vice presidente dell'associazione Modena Street Show. Non un semplice raduno, ma un evento che riunisce chi condivide la passione per i motori. Come Davide e Melissa, marito e moglie, e che sulle loro Opel Corsa hanno una storia in comune. 'La mia Opel Corsa - spiega Davide - ha 20 anni ed era da rottamare, ma io l'ho rifatta tutta, dal motore, al cambio, all'elettronica, fino all'assetto e gli interni. Una macchina che è stata riportata in vita'; mentre Melissa ha puntato molto sulle personalizzazioni 'Io sulla mia Opel Corsa ultimo modello ho messo degli inserti di colore rosa nell'abitacolo, impianto audio, led esterni e interni, cerchi neri'.

Marco Amendola