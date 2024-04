Modena, tutto pronto per il Motor valley fest: bolidi in via Emilia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il provvedimento, su richiesta degli organizzatori della manifestazione (Atp Servizi Regione Emilia Romagna srl con sede a Bologna), è in linea con le misure nei fine settimana decise dal Tavolo tecnico interforze per garantire migliori condizioni di sicurezza nel centro storico e, allo stesso tempo, consentire di passeggiare anche in strada. La chiusura viene operata attraverso la collocazione di dissuasori posizionati in modo tale da consentire il passaggio dei veicoli di soccorso, di polizia e dei residenti. Negli orari di maggior afflusso, le postazioni di via Emilia centro sono presidiate dalla Polizia locale.

Tra i gioielli che si potranno ammirare anche la McLaren Senna e tre modelli della moto della Ducati 916 Senna, per ricordare il mitico Ayrton Senna nel trentennale della scomparsa. Ed ancora, aperture straordinarie dei musei della Motor Valley, le sfilate di auto storiche, il corso per diventare collaudatrici, proiezioni di film in anteprima e tributi all’ingegnere Forghieri, e per i più golosi da non perdere le degustazioni di prodotti tipici.



Il Motor Valley Fest si apre come giovedì, alle 9, con il convegno al teatro Pavarotti-Freni dedicato ai nuovi scenari del settore automotive in questo momento geopolitico sempre più complesso, a quali sono le sfide da affrontare alla luce anche della diffusione dell’Intelligenza Artificiale e quali le strategie della mobilità sostenibile. Tra i temi che svilupperanno gli esperti anche le modalità per fidelizzare i talenti e come attrarre i giovani.



Dopo i saluti istituzionali del sindaco Gian Carlo Muzzarelli e del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, e l’intervento di Stefano Domenicali, presidente e Ceo Formula 1 (in video), Andreas Cornet e Michele Bertoncello, partner McKinsey, con Christian Richter, direttore Gcas Global Vertical Lead Automotive & Auto Retail di Google, presenteranno un update del mercato dell’high performance e lusso per le auto con una valutazione della crescita dei consumatori di questo mercato, delle loro preferenze e dei lori criteri di scelta. Interverranno poi Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti Group e Andrea Casaluci, Ceo Pirelli con due approfondimenti dedicati al tema della sostenibilità; mentre Johannes-Joerg Rueger, presidente Bosch Engineering GmbH illustrerà alla platea la strategia di applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore della mobilità.



A seguire la Motor Valley Top Table con la partecipazione dei Ceo dei grandi brand della Motor Valley.

Al termine del convegno, alle 13, nel Cortile d’Onore del Palazzo Ducale in piazza Roma si svolge il taglio del nastro della manifestazione. I talk e le tavole rotonde di Motor Valley Fest continuano nel pomeriggio di giovedì 2 maggio e per tutta la giornata di venerdì 3 maggio, con i B2B talk.