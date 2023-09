Modena, un murales per ricordare Francesco Morandi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A promuoverne la realizzazione sono stati la famiglia di Francesco e le associazioni Aseop e Avanzi di balera modenesi, presenti alla cerimonia, a cui ha preso parte quasi un centinaio di persone, assieme agli assessori ai Lavori pubblici Andrea Bosi e alla Cultura Andrea Bortolamasi.L’opera, completata nei giorni scorsi dopo alcuni mesi di lavoro, è nata su uno spunto personale di Francesca Rebecchi, madre di Francesco. 'Durante la sua lunga lotta contro la malattia – spiegano i promotori dell’iniziativa – Chicco si era dedicato, con una forza che sempre i nostri ragazzi ci insegnano, alla musica e alla creatività in genere, studiando e approfondendo da autodidatta. Attraverso l’arte aveva reagito all’isolamento forzato e all’allontanamento dalla sua vita precedente, dai suoi amici e da tutto ciò che non dovrebbe mai essere brutalmente strappato a un adolescente che sboccia al futuro'.

Nelle intenzioni della famiglia di Morandi e delle associazioni Aseop e Avanzi di balera modenesi, quindi, la rappresentazione 'non solo costituisce un modo per ricordare Francesco, ma rappresenta anche una maniera per Modena e per i modenesi di esprimere attenzione e vicinanza a tanti giovani che, con l’aiuto della comunità e per mezzo di uno strumento potente come l’arte, possono e devono trovare le forze per superare le difficoltà e avere un futuro'.



L’opera è composta, infatti, da tre elementi che si fondono tra loro; il filo conduttore è rappresentato dalla presenza delle mani, mentre i colori spaziano orizzontalmente dalle tinte calde a quelle fredde. 'Innanzi tutto – sottolineano i promotori – il gesto di intrecciare un nastro che prende la forma di “casa” è un richiamo all’inclusione e alla protezione di bambini e giovani adulti che lottano contro patologie oncologiche. Poi compaiono due allodole, invocando il simbolismo dell’immortalità dell’anima, per affermare che i ragazzi che ci hanno lasciato non saranno mai dimenticati. Infine, nella parte finale c’è un riferimento preciso a Francesco: si tratta dell’atto di suonare, a certificare che, con l’aiuto delle proprie passioni, in questo caso la musica, la lotta alla malattia diventa allo stesso tempo più forte ma anche più lieve. Così i ragazzi non saranno identificati con la malattia ma manterranno la loro identità fatta anche di passioni'.