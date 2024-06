Modena, una cena benefica per ricordare Paola Bortolazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, scomparsa prematuramente a luglio dello scorso anno dopo una breve inarrestabile malattia. 'Alcuni colleghi e amici, in collaborazione con l’Associazione AUT AUT, hanno deciso di mantenere vivo il ricordo di Paola organizzando questa cena, con l’intento di raccogliere i fondi necessari per aiutare la famiglia di Paola a realizzare i suoi desideri - spiegano i promotori della serata -. Nei mesi antecedenti la sua morte Paola ha contribuito in modo significativo all’apertura della nuova sede di AUT AUT a Castelnuovo Rangone, associazione che nasce per sconfiggere la solitudine delle famiglie con soggetti autistici come la sua, offrendo loro assistenza, cura e occasioni di condivisione'.

'Con questo evento si intende contribuire concretamente per continuare il percorso che lei, con così tanta dedizione e sacrificio, aveva perseguito fino alla fine per il suo amato figlio e per le famiglie che si trovano ad affrontare le stesse difficoltà - aggiungono gli amici di Paola -. Il più grande desiderio di Paola era quello di permettere a suo figlio di conquistare sempre maggiori autonomie nelle sue attività quotidiane consentendogli di esprimere e migliorare le sue attitudini, come quella per la musica. Noi colleghi e amici desideriamo contribuire affinché il suo desiderio possa realizzarsi. Ringraziamo AUT AUT per la disponibilità e sostegno'.



Per prenotazioni contattare Simona (338.9264819). Il costo della cena (antipasto, risotto, porchetta, dessert e bevande) è di 30 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. A seguire lotteria e musica dal vivo.