Modena, una famiglia alla ricerca delle coccole della piccola Maia

Ci sono storie semplici e piccole, ma che per le famiglie coinvolte rappresentano momenti importanti e che vengono affrontati con dolore. Una di queste storie è quella che coinvolge Maia, una gattina bianca e tigrata grigia con macchie rossicce. Maia fa parte di una famiglia che vive nei pressi dell'Hub vaccinale di Modena e da oltre un mese è sparita di casa. Sterilizzata, senza microchip Maia è abituata a uscire durante il giorno, ma la sera ha sempre fatto ritorno a casa. Da settimane i suoi proprietari la stanno cercando in tutta la zona di via Boito, via Burchi, via Pergolesi. Hanno anche fatto denuncia di smarrimento alla Forestale. E allora, per una volta, anche la nostra redazione si unisce a questa ricerca. Una storia semplice, come tante e che come tante potrebbe finire con un sospiro di sollievo e con un nuovo abbraccio grazie al contributo di altri cittadini. Perchè un gatto, spesso, è molto più di un animale domestico e regalando affetto sincero e amicizia disinteressata, occupa un posto importante per chi convive con i suoi apparenti silenzi. E, allora, se qualcuno dovesse vedere Maia può chiamare il 339.1843471.