Modena Unesco: 400.000 euro dal Comune per campagna comunicazione digitale

Al termine di una gara che ha visto la partecipazione di 19 società del settore, di cui solo una di Modena.

Il tutto con inizio nell'aprile scorso che quando la giunta comunale accertò la disponibilità delle risorse per la realizzazione del progetto “Modena, patrimonio creativo dell'umanità. Valorizzazione e promozione del sito patrimonio Unesco e delle Media Arts per il consolidamento e il potenziamento

dell'attrattività turistica della città”, approvato con la deliberazione di Giunta comunale nel 2022 dando mandato ai dirigenti responsabili di valutare le procedure di gara più idonee tra quelle presenti nel Codice degli appalti e provvedere agli affidamenti necessari per la realizzazione. La fine delle procedure solo una decina di giorni fa con l'aggiudicazione definitiva del servizio di progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione.



A vuoto il bando per eventi Modena Patrimonio Mondiale



Nessuna delle tre società di settore partecipanti alla gara d'appalto dei servizi di realizzazione degli eventi Modena patrimonio mondiale, nell'ambito del progetto “Valorizzazione e promozione del patrimonio Unesco e delle Media Arts per il potenziamento dell'attrattività turistica della città”, ha raggiunto il punteggio minimo richiesto dal capitolato di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata solo in base a criteri qualitativi.

Ed è così che le tre aziende di Roma, Genova e Milano che vi hanno partecipato non hanno le condizioni per l'aggiudicazione. Non è dato sapere se il servizio sarà oggetto di un ulteriore bando di gara.



Gi.Ga.