ModenaFiere, già arrivati gli esemplari della mostra ornitologica

Sono ventimila i soggetti partecipanti alla gara che saranno esaminati da 100 giudici

Sono già arrivati al quartiere fieristico di Modena i protagonisti della 81esima Mostra Ornitologica Internazionale. Sono circa 20mila esemplari, rigorosamente di allevamento e certificati, da tutto il mondo che sono stati sistemati all’interno del quartiere fieristico nei giorni scorsi e che verranno giudicati nei prossimi giorni da 100 giudici, 70 italiani e 30 stranieri, su parametri di bellezza, benessere e rispetto degli standard delle varie tipologie. Entro il giorno di apertura al pubblico della manifestazione, venerdì 25 novembre, i giudici avranno già emesso il loro verdetto e tutti i risultati saranno già stati stampati in un catalogo che verrà consegnati agli allevatori.



Da venerdì 25 a domenica 27 invece l’81esima Mostra Ornitologica sarà aperta al pubblico e oltre ai 20mila esemplari in gara i visitatori potranno anche accedere agli spazi della Mostra Scambio dove si trovano oltre 150mila esemplari, con quasi 2mila espositori specializzati in attrezzature, mangimi e tutto quanto riguarda il benessere degli animali da allevamento.



Per quanto riguarda gli orari di apertura e gli ingressi, la mostra sarà aperta venerdì 25 e sabato 26 novembre dalle 8 alle 18, domenica 27 novembre dalle 8 alle 14: l’inaugurazione è prevista per sabato 26 novembre alle 11. La chiusura anticipata della domenica consentirà agli espositori provenienti da più lontano di rientrare in giornata e di evitare anche il più piccolo trauma agli esemplari, confermando l’attenzione per gli animali e per il loro benessere che contraddistingue la manifestazione e la Società Ornitologica Reggiana.





