“Per noi ogni segnale di vicinanza e solidarietà, come questo, è molto importante – ha commentato la sindaca di Conselice Paola Pula -. Dell’alluvione non c’è più traccia nelle strade, ma c’è ancora disperazione nelle case e nelle imprese che hanno subito pesanti danni. Attendiamo gli indennizzi promessi, ma anche interventi di messa in sicurezza in vista dell’autunno”.L’associazione stampa si è fatta promotrice di questa iniziativa in quanto impegnata a sostenere la manutenzione e il recupero del monumento dedicato alla libertà di stampa che ha sede nel Comune ravennate. Presenti anche il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli e il presidente dell’Aser (Associazione stampa Emilia-Romagna) Paolo Maria Amadasi. Il presidente ha ricordato che a Conselice dal 30 settembre al 2 ottobre si terranno le celebrazioni per il 17° anniversario del Monumento alla libertà di stampa. L’opera, che raffigura una stampatrice a pedale, è stata realizzata in memoria di chi perse la vita per stampare testi clandestini durante il periodo nazifascista in difesa della libertà di stampa.