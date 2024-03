Morte marito prof Modena, Mezzetti sospende la campagna elettorale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

morte del professor Renato Romagnoli , marito della candidata sindaco Maria Grazia Modena.'Cordoglio e affettuosa vicinanza a Maria Grazia per la grave perdita subita' le sono state espresse dal gruppo di sostenitori della Lista civica ‘Modena per Modena’.'Il dolore personale per la perdita di un affetto caro ci riporta tutti a quella dimensione umana che travalica le differenze politiche e azzera le distanze create dalla competizione elettorale. Alla mia competitor, Maria Grazia Modena, mi rivolgo quindi con partecipazione e vicinanza per il doloroso lutto subito con la scomparsa del marito prof. Renato Romagnoli - afferma il candidato sindaco del centrosinistra Massimo Mezzetti -. Nel rivolgere le mie condoglianze a Maria Grazia e a tutta la famiglia, ritengo doveroso sospendere ogni iniziativa pubblica della mia campagna elettorale fino ad esequie avvenute'.

'Colpiti dalla scomparsa del dottor Renato Romagnoli, porgo personalmente e a nome del gruppo Consiliare e del coordinamento provinciale di Forza Italia le più sentite condoglianze alla moglie, Maria Grazia Modena, e alla famiglia.

Il dottor Romagnoli sarà ricordato per il contributo che la sua attività nel campo della radiologia ha portato alla sanità modenese e alla ricerca scientifica - afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia Piergiulio Giacobazzi -. Siamo certi che la forza da sempre dimostrata dalla professoressa Modena in altre sfida la aiuterà ad affrontare anche questa prova resa particolare dalla concomitanza con la sua campagna elettorale'.



'Il Pd di Modena esprime le sue più sentite condoglianze alla professoressa Maria Grazia Modena per la scomparsa del marito, il professor Renato Romagnoli, stimato professionista in tutta la regione.



Un abbraccio a Maria Grazia Modena, in un momento nel quale ovviamente qualsiasi divergenza politica lascia spazio al dolore e alla vicinanza' - aggiunge il segretario cittadino Pd Federica Venturelli.



'Cordoglio per la scomparsa del professor Renato Romagnoli, figura storica della sanità modenese alla guida dell’Istituto di Radiologia del Policlinico per oltre 20 anni, titolare della Cattedra di Radiologia, oltre che insignito di numerosi importanti incarichi in ambito medico', è stato espresso anche dal sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli anche a nome dell’amministrazione comunale e della città. Muzzarelli ha ricordato il prezioso contributo dato dal professore, nativo di Bologna ma modenese di adozione, allo sviluppo della diagnostica per immagini e delle nuove tecniche radiologiche. Il sindaco ha quindi espresso sentite condoglianze e vicinanza ai familiari, ai colleghi e soprattutto alla moglie, la dottoressa Maria Grazia Modena, candidata sindaca. Cordoglio è stato espresso anche dal presidente del Consiglio comunale Fabio Poggi.



Alla professoressa vanno anche le condoglianze della redazione de La Pressa.