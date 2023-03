Morto nella notte Francesco Ripa di Meana, manager sanità emiliana

Medico specializzato nella medicina del lavoro e manager, è stato direttore generale di diverse Aziende sanitarie e ospedaliere del Paese, come la Asl di Viterbo (1997-2002), l'Azienda Usl di Piacenza (2002-2008), l'Azienda Usl di Bologna (2008-2015), l'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (2015-2016), gli IFO Istituto Regina Elena-Istituto San Gallicano (2016-2021).È stato presidente di Fiaso dal 2006 al 2009, dal 2014 al 2017 e poi ancora dal 2018 al 2021.'Francesco Ripa di Meana è stato un apprezzato medico e manager della sanità emiliano-romagnola, un professionista dal curriculum prestigioso e di grande umanità. Diretto protagonista di quel rinnovamento della nostra sanità pubblica che ha premiato le competenze per garantire un servizio sanitario regionale sempre più attento ai bisogni dei cittadini - afferma Stefano Bonaccini -. Erano noti a tutti l’impegno, la passione e la dedizione che metteva in ogni incarico ricoperto, anche nella nostra regione. A nome mio personale, della Giunta regionale e dell’intera comunità emiliano-romagnola, esprimo vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari'.

