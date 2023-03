Moschea all'ex Pro Latte, il PD ribadisce l'ok vincolato al verde, ma senza progetto si parla del nulla

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La discussione sul trasferimento nell'area da rigenerare dell'ex pro-latte, oggi di proprietà di CPC, della sede del centro culturale islamico di Strada S.Anna (oggi su area comunale), ha ormai generato un corto-circuito politico ed istituzionale: l'accordo di programma sancito tra Comune e CPC poi approvato in consiglio comunale nel luglio scorso, comprende al suo interno anche il trasferimento del centro culturale islamico e moschea di strada S.Anna nell'area ex industriale Pro-Latte abbandonata da 20 anni e acquistata all'asta dalla CPC. Trasferimento frutto di uno scambio tra CPC (che ha bisogno dell'area del comune dove ora c'è la moschea per continuare il progetto di espansione), e Comune. Con CPC che per compensare il comune offre lo stesso spazio in un'altra area di sua proprietà. Ovvero l'ex pro-latte. Che non è proprio la stessa cosa. Perché se in strada S.



Anna la moschea si inserisce in un contesto ancora prettamente industriale, all'ex pro-latte si inserisce in un contesto misto industriale ma soprattutto residenziale. Generando un impatto tutto da verificare nella sua portata. E qui sta il nodo. Perché se da un lato il Comune, con l'accordo di programma ha assunto un impegno con CPC per il trasferimento della moschea, inserendolo tra le righe dell'accordo di programma su piano di espansione urbanistica, dall'altro non è detto che questo impegno possa sfociare nella realizzazione del progetto. Anche perché per ora non c'è nessun progetto. Elemento alla base del voto di astensione di Sinistra per Modena che ha sottolineato come allo stato attuale non ci sia di fatto nulla su cui parlare.

Un progetto che sarà compito di CPC redigere e presentare e che non è detto potrà avere le caratteritiche per essere fattibile e compatibile con il contesto dell'ex pro latte e soprattutto con i vincoli ora più rigidi imposti dal PUG, anche in relazione al beneficio pubblico richiesto ad ogni nuovo progetto.



i seguito lo stralcio dell'accordo di programma comprendente anche il trasferimento della moschea





E a riportare l'attenzione sul livello assolutamente embrionale dell'ipotesi non ancora tradotta in progetto, è stata l'assessore all'urbanistica Anna Maria Vandelli, intervendo in chiusura della discussione consiliare sull'ordine del giorno presentato dal PD, e approvato a risicata maggioranza con il voto contrario di tutta l'opposizione e l'astensione di Sinistra per Modena, in cui si chiede, a fronte della realizzazione della moschea (già data per scontata), di garantire una quota di verde da un terzo alla metà del resto dell'area dell'ex pro-latte. Area che, si comporrebbe così di moschea per un terzo, di verde per un altro terzo e di palazzine Ers per un altro terzo. Una suddivisione che, appunto, vive per ora a livello di ipotesi. Così come lo sono gli 800 posti di un nuovo parcheggio multipiano e così come lo è la torre albergo da 15 piani sempre all'interno del progetto di espansione CPC. Tutti punti inseriti nell'accordo di programma ma solo in linea di indirizzo. Che dovrà tradursi in progetto da sottoporre a tutti i passaggi previsti, compreso quello in consiglio comunale. In sostanza,la discussione attuale, e tanto più di merito sulla suddivisione delle aree all'interno dell'ex pro-latte rischia davvero di essere sterile per non dire inutile, senza un progetto almeno di fattibilità.

Gi.Ga.