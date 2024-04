Mostra di Saltini, originalità smentita: opere identiche a quelle di un coreografo greco

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il giornale riporta un comunicato dell’avvocato Francesco Fontana, presidente di Iustitia in veritate. 'Fatte le opportune verifiche, in assenza peraltro di evidenti citazioni o riferimenti che in questi casi si devono indicare presentando una qualsiasi “nuova” opera quando si prende ispirazione da altri autori, i quadri del sig. Saltini appaiono in gran parte incredibilmente equiparabili, paurosamente simili o sovrapponibili, quasi una riproduzione delle opere del coreografo greco Dimitris Papaioannou, noto come curatore delle cerimonie di apertura e chiusura delle olimpiadi di Atene nel 2004'.La mostra è stata chiusa anzitempo dallo stesso Saltini, ma le polemiche non si placano.



In effetti le somiglianze sono evidenti, eppure di tale 'omaggio' non viene fatta menzione né nella presentazione della mostra né in tutte le spiegazioni finora date dall'artista e dai curatori diocesani.

L’opera più nota e discussa della mostra carpigiana, INRI (San Longino) assomiglia in modo evidente ai 'longini' di Papaioannou, anch'essi in maglione scuro e analoga posa in una scena dello show del 2017 The Great Tamer.

Clamorosa anche la sovrapposizione dell'opere dell'astronauta (che per Saltini rappresenta appunto 'il Paraclito, colui che davvero soccorre e difende gli uomini nella storia') con una scena di Papaioannou, sempre da The Great Tamer.