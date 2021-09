Muore a 16 anni 3 settimane dopo il vaccino. Famiglia presenta esposto

Tragedia all’ospedale dell’Angelo di Mestre di Venezia. Lunedì è morto un ragazzo di 16 anni, si chiamava Mosheur Rahman ed era arrivato in Italia dal Bangladesh per raggiungere la famiglia che da anni vive a Marghera: il padre lavora a Fincantieri. Il giovane tre settimane fa aveva fatto il vaccino Moderna e poi ha iniziato a sentirsi male: ora la famiglia chiede chiarezza. A riportare la notizia è il Corriere della Sera nella edizione del Veneto.'Era un ragazzo sano - ha spiegato al Corriere Prince Howlader, portavoce della comunità belngalese -. Non vogliamo dire che c’è un legame tra il vaccino e il decesso ma vogliamo capire che cosa sia successo. Nelle ultime settimane, Mosheur era andato tre volte al Pronto soccorso perché non stava bene, aveva febbre e una forte emicrania ma è sempre stato rimandato a casa, solo l’ultima volta è stato ricoverato. È rimasto in ospedale una settimana ed è stato trasferito in terapia intensiva, dove è morto'. Nato a Faridpur, in Bangladesh, Mosheur Rahman era arrivato in Italia solo sei mesi fa. Viveva a Marghera, insieme alla madre, due fratelli e il padre, in Italia da molti anni. Sulla morte la famiglia del giovane ha presentato un esposto in questura.