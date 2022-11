Nel locale in pieno lockdown denunciarono forze dell'ordine che li avevano multati

Il caso riporta al 6 gennaio 2021, nel pieno delle restrizioni Covid. Un gruppo di 30 persone sanzionate per essersi trovate a pranzo in un locale

E' stata disposta l'archiviazione a Modena per sette, tra carabinieri e agenti della polizia locale, denunciati da un gruppo di persone dopo un controllo, il 6 gennaio del 2021, in un pub a Spilamberto, in un periodo di restrizioni anti Covid. Qui, in costrasto alle restrizioni imposte dal green pass e dell'obbligo nell'uso della mascherina si erano ritrovati in una trentina a pranzo. Agenti e militari li invitarono a indossare la mascherina, ma questi rifiutarono e scattarono le sanzioni. I presenti decisero di denunciare i pubblici ufficiali per abuso d'ufficio. Oggi la parola fine alla vicenda. Il Gip Eleonora Pirillo ha accolto la richiesta di archiviazione della Procura modenese. Per il giudice gli operatori delle forze dell'ordine hanno agito nel pieno rispetto dei ruoli e dei poteri correlati alla loro funzione di pubblici ufficiali al fine di ripristinare il rispetto delle regole palesemente violate.



