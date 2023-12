Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Evento meteo che ha già portato una copertura bianca anche sull'appennino modenese, a quote superiori ai 1500 metri. L'immagine fornita dalla web cam di Cimonesci.it relativa alla situazione alla partenza della seggiovia del lago della Ninfa danno l'idea della situazione neve sulle piste del comprensorio del Cimone. Oltre ai centimetri di neve naturale, le basse temperature hanno favorito il funzionamento dei cannoni, per la creazione di un ulteriore fondo, fondamentale per la preparazione delle piste, in vista della apertura programmata, ma non ancora confermata, dell'8 dicembre. Bisognerà attendere la riunione del Consorzio in programma domani per avere informazioni dettagliate su tempi e modalità dell'aperturaTornando al meteo, in questo lunedì 4 dicembre, stando alle previsioni di meteo.it la nuvolosità tenderà ad aumentare sul Centro-Nord, con precipitazioni fin dal mattino su Liguria e Piemonte in estensione nel corso del giorno al resto del Nord, localmente anche in Toscana e Sardegna; complici le temperature piuttosto basse potremo assistere a locali e temporanee nevicate in pianura più probabili tra Piemonte, bassa Lombardia ed Emilia occidentale. Almeno nella giornata di oggi la pianura e la pedemontana modenesi sarebbero risparmiate dalle nevicate, seppur deboli, che potrebbero invece arrivare nella giornata di domani.