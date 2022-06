'Non come per la Caserma Fanti, solo restauro per complesso Orsoline'

'Tutt'altra musica, il ritorno all'ordine si direbbe, per il complesso immobiliare delle Orsoline, come spiega il comunicato del Comune'. A intervenire sul via libera del Comune alla presentazione del Piano di recupero di iniziativa privata per l’area della scuola e del convitto del complesso delle Orsoline ( qui ) è'Rigoroso rispetto della disciplina edilizia, restauro e risanamento edilizio per gli edifici vincolati, intoccabili gli “apparati esterni di qualità architettonica improntati alle forme tardobarocche della facciata”, non sono quelli autentici originari (come invece il prospetto su via Saragozza della Caserma Fanti), ma doveroso conservarli, mentre la nuova destinazione d'uso “dovrà essere compatibile con le modalità di trasformazione edilizia prescritte per la tutela del patrimonio culturale”.