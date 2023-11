Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La situazione è critica per l’intero bacino del Bisenzio, il fiume straripa in serata a Campi costringendo l’amministrazione comunale a emettere un’ordinanza con cui viene imposta la chiusura di tutte le attività commerciali e non.Nel pratese disposta la chiusura di scuole, parchi e giardini per tutta la giornata di domani.Migliaia di famiglie risultano al momento senza elettricità. I tecnici Enel sono stati contattati, precisa Giani, “ma non possono rischiare di circolare su strade al momento pericolose e non agibili“. Mentre il sindaco di Carmignano Prestanti si attrezza per gestire l’emergenza delle prossime ore, annunciando di aver richiesto l’ausilio di mezzi anfibi e che l’amministrazione sta attrezzando uno spazio per consentire agli sfollati di trascorrere la notte.