Nuove case in via Nonantolana: abbattute 20 piante

La rigenerazione urbana non risparmia gli alberi. Stamane brusco il risveglio per i residenti di via Nonantolana con i suoni delle motoseghe intente a segare una 'ventina di piante, per la maggior parte già in condizioni di cattiva salute, nel filare prospiciente via Nonantolana e quelli che si trovano sul confine ovest dell’area a ridosso del parco XXII Aprile', così recita il comunicato stampa del Comune. Rimozione delle piante necessario per far largo cantiere dei due palazzi da 48 alloggi di edilizia residenziale sociale, costruite con 10,3 milioni di euro del Pnrr e realizzata dalla cooperativa Unicapi.



Nuove palazzine che necessitano di 'scavo per realizzare il piano interrato del nuovo edificio e i lavori per l’accesso al comparto dei mezzi di soccorso richiedono la rimozione, già in corso, degli alberi e degli arbusti che interferiscono con il cantiere e che saranno sostituiti' si legge nel comunicato, con il progetto che 'prevede la sostituzione di tutte le piante rimosse e la messa a dimora di ulteriori alberi e cespugli per creare l’area verde e i giardini a uso del comparto: saranno perciò messi a dimora 81 alberi (aceri, frassini, querce, bagolari, pruni), oltre 480 piante erbacee e rampicanti e circa 230 arbusti'.

Ma intanto si eliminano gli alberi di grandi dimensioni esistenti cresciuti in oltre 30 anni, e che offrivano zone d'ombra in estate. Per questo il taglio preoccupa il Comitato per una Modena pulita e sicura: 'Soltanto ieri tramite il comunicato abbiamo saputo che per le palazzine era necessario abbattere oltre una ventina di piante.



E' vero che qui c'è il parco XXII Aprile, ma ora noi siamo preoccupati di questo abbattimento perchè nel quartiere Crocetta e Sacca già è poco il verde, ed è inferiore rispetto ad altre zone della città. Si poteva fare una valutazione sulle piante eventualmente ammalate come dicono loro, e mantenere quelle che erano al confine con l'altro palazzo. In realtà noi abbiamo sempre visto che quelle piante erano oltre modo rigogliose. Inoltre, in ogni caso, secondo noi andava fatta una valutazione su quelle che erano da tenere e quelle da togliere, invece abbiamo avuto conferma anche da addetti al cantiere che tutte quelle piante che erano state indicate sono state già abbattute venerdì mattina presto e che altre verranno abbattute'. Ulteriori disagi che si sommano a quelli del cantiere per la ciclabile da diversi mesi in via Nonantolana, che 'sta cerando problemi ai residenti, anche per l'assenza di una segnaletica conforme al codice della strada, e con i pedoni costretti a camminare con auto che li sfiorano', scrive il Comitato.

Marco Amendola