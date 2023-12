Nuove sedi per la guardia medica a Modena, Castelfranco e Mirandola

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dal primo gennaio 2024 il servizio ambulatoriale di Continuità assistenziale (ex Guardia medica) attivo nei giorni festivi e prefestivi dei Distretti sanitari di Castelfranco Emilia, Modena e Mirandola, cambierà sede e sarà gestito interamente dall’Azienda USL, mentre in precedenza era gestito da cooperative di medici di medicina generale, in base ad un accordo con l’Ausl.



Il servizio, che prima era gestito da cooperative di medici di medicina generale, con un accordo con l’Ausl, sarà gestito interamente dall’Azienda USL



Prima di accedere all’ambulatorio di Continuità assistenziale è necessario telefonare al numero verde 800 032032, unico per tutta la provincia di Modena. Il numero verde è attivo tutti i giorni festivi e prefestivi, il sabato e la domenica e negli orari notturni. Risponderà un medico che valuterà il bisogno e fornirà la risposta più adeguata.

Ecco le nuove sedi:



Distretto di Castelfranco Emilia, sede di Nonantola: via delle Rimembranze 10, dalle 8 alle 20.

Distretto di Modena: Casa della comunità in via Rita Levi Montalcini 200. Il primo gennaio il servizio sarà operativo dalle 14 alle 20.



Per quanto riguarda il Distretto di Mirandola il servizio ambulatoriale di Continuità assistenziale sarà effettuato esclusivamente nella sede di via Fogazzaro 6, presso l’Ospedale Santa Maria Bianca, dalle 8 alle 20.