Nuovo supermercato coop, piazza e parcheggio: avanzano i lavori all'ex Amcm

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Proprio qui, nel giro di qualche giorno, sarà consegnato il cantiere per il secondo stralcio di lavori di riqualificazione dell’ex Enel, che entrerà nel vivo dopo la pausa estiva, mentre nella porzione di edificio già recuperato, con la prima delle due sale in programma, da ottobre partirà la programmazione teatrale.Proseguono, nel frattempo, i lavori per la ristrutturazione dell’ex Filovia dove a fine 2024 sarà aperto un supermercato a marchio Coop, mentre è in corso la progettazione dell’intervento di valorizzazione dell’area del cinema estivo, il cui cantiere è previsto dopo l’estate, alla fine dell’attuale stagione cinematografica.La verifica sullo stato di avanzamento dei lavori del Parco della Creatività, nel comparto dell’ex Amcm tra le vie Buon Pastore, Sigonio e Peretti, si è svolta questa mattina, martedì 11 luglio, nel corso di un sopralluogo con il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, gli assessori Andrea Bosi (Lavori Pubblici), Grazia Baracchi (Sport e Istruzione), Andrea Bortolamasi (Cultura), la direttrice generale del Comune Valeria Meloncelli, insieme a tecnici comunali e della società di progetto Parco Creatività spa, costituita dagli operatori economici del Raggruppamento temporaneo d’impresa selezionato attraverso la procedura competitiva con negoziazione.La parte pubblica dell’intervento di rigenerazione urbana pubblico-privata del comparto ex Amcm, progettata da Politecnica Ingegneria e Architettura su commissione del raggruppamento temporaneo di impresa e avviata a maggio 2021, ha ormai raggiunto un buono stato di avanzamento: consentirà di restituire ai modenesi un’importante area della città a ridosso del centro storico completamente riqualificata e pienamente fruibile, con un investimento complessivo di oltre 7 milioni 700 mila euro più Iva, riconosciuto al privato dal Comune attraverso il trasferimento della proprietà di aree all’interno del comparto e con una somma pari a 2 milioni di euro.

Ulteriori opere di urbanizzazione, stimate in poco più di 300 mila euro, vanno a scomputo del contributo di costruzione.



Proseguono anche gli interventi a carattere privato. Dopo le opere di bonifica, all’ex Filovia, infatti, è in corso la ristrutturazione dell’edificio che ospiterà il supermercato di quartiere (900 metri quadri di superficie di vendita), oltre a uffici e spazi per eventi e ristorazione.



Nell’area residenziale in via Peretti è stata avviato anche l’intervento di realizzazione delle tre palazzine con il completamento delle fondamenta e dell’interrato: la consegna degli alloggi è prevista nel 2025.



Nel comparto è prevista anche la realizzazione di un edificio residenziale in via Buon Pastore e sarà recuperata e adeguata dal punto di vista sismico la palazzina Sigonio (quattro alloggi).