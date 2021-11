Obbligo vaccinale per insegnanti, agenti e medici? Bene, ma allora non si chieda il consenso

Alla luce del nuovo decreto vorrei condividere alcune considerazioni.Prima di tutto vevamo perfettamente ragione a ritenere illegittime le sospensioni del personale sanitario da parte degli Ordini professionali perché nessun passaggio della vecchia legge lo prevedeva. E infatti questo nuovo decreto sembra togliere ai datori di lavoro l’onere di sospendere immediatamente gli iscritti e lo delega agli Ordini con “natura dichiarativa e non disciplinare”.La pezza è peggio del buco perché non si capisce perché gli Ordini, custodi della deontologia, debbano subire una legge che obbliga l’assunzione di farmaci generici (peggio ancora sperimentali) agli iscritti in salute.Ora l’obbligo è esteso al personale amministrativo, agli insegnanti e alle forze dell’ordine. L’obbligo è un obbligo e non si discute: a questo punto consiglio a tutti i bravi cittadini di offrire senza esitazione il braccio alla patria, ma di rifiutarsi categoricamente di cadere nel ridicolo firmando un consenso ad un obbligo imposto per legge.