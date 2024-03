Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Entrambi segnalati alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di terreni ed edifici. Uno di loro, 21 enne. è risultato irregolare nel territorio dello Stato italiano, ed è stato trattenuto, in attesa di regolarizzare la propria posizione, tramite l'Ufficio Immigrazione della Questura di Modena.



Insieme ad un 20enne era entrato abusivamente in un appartamento non abitato dai proprietari, per dormire. Ma un residente della zona si è accorto del loro accesso e sapendo la casa non abitata, ha chiamato il 112. I Carabinieri, dopo avere individuato l'abitazione, hanno sopreso i due che stavano dormendo.