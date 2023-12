Oltre 2000 presenze ai Giovedì Gastronomici

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Grande successo per la diciassettesima edizione dei 'Giovedì Gastronomici', la rassegna culinaria organizzata da Fiepet Confesercenti Modena, realizzata in collaborazione con Piacere Modena e con i Consorzi di tutela delle eccellenze enogastronomiche modenesi. Oltre 2000 presenze nei ristoranti aderenti e 92 i vincitori del concorso che ha premiato i clienti che hanno visitato più ristoranti durante i sei giovedì della rassegnaSi è conclusa il 23 novembre la rassegna culinaria di Fiepet Confesercenti Modena che da diciassette anni si pone come obiettivo quello di valorizzare la tradizione e i prodotti tipici modenesi. Oltre 2000 presenze nei 25 ristoranti selezionati di Modena e provincia dove si potevano gustare i menù proposti, tutti realizzati con le tipicità DOC, DOP e IGP del territorio: l'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena, il Lambrusco, il Parmigiano Reggiano, il Prosciutto di Modena, lo Zampone e Cotechino, l'amarena brusca di Modena e la ciliegia di Vignola.





La rassegna ha registrato un incremento di pubblico (+15% rispetto al 2022) e, nonostante il maltempo che ha caratterizzato 4 giovedì su 6, si è conclusa con numeri positivi. Un successo reso possibile, oltre che dai menù proposti in grado di incuriosire il pubblico anche dal lavoro online e sui social, che ha coinvolto i ristoranti attraverso video e immagini sui profili facebook e instagram dei Giovedì Gastronomici e di Confesercenti Modena.



Dall'1 ottobre al 30 novembre sono stati realizzati circa 355 contenuti sui social network per la promozione che hanno permesso di raggiungere e superare oltre un 1.000.000 di contatti complessivi raggiunti certificati in 60 giorni di promozione. Le pagine instagram dei Giovedì Gastronomici e di Confesercenti Modena hanno superato complessivamente i 41.700 account raggiunti che hanno apprezzato le 286 stories e reel che raccontavano i volti e i menu dei 25 ristoranti.



A questi numeri vanno aggiunte anche le visualizzazioni della pagina ufficiale di Confesercenti Modena e tutte quelle realizzate nelle pagine partner che ci hanno condiviso per un totale di oltre 60.000 account raggiunti.







Il pubblico dei Giovedì Gastronomici, dai dati emersi nel social report è in prevalenza femminile (70% circa). Mentre per quanto riguarda la collocazione geografica Modena (città) si piazza al primo posto con oltre il 20% delle utenze, con a ruota Carpi, Formigine, Sassuolo e Nonantola, e seguire le altre città in cui si sono svolti i Giovedì Gastronomici. Interessante rilevare un 4-5% di utenza che ha seguito la manifestazione anche dalle Province confinanti di Bologna e Reggio.



'I dati ci confermano - spiega Alessio Bardelli, Consigliere Fiepet Confesercenti Modena e responsabile comunicazione e social dei Giovedì Gastronomici - che la rassegna è sempre più seguita e apprezzata, in particolare dal pubblico più giovane. I Giovedì Gastronomici sono diventati, in questi 17 anni, un marchio molto riconosciuto di qualità e 'vincente', con pochissimi feedback negativi, e un trend di visualizzazioni crescente mentre l'interesse del pubblico si riversa principalmente sui locali con una immagine 'tradizionale' e che trasmette qualità e serietà (molto apprezzate e visualizzate le immagini dei piatti della tradizione). Quest'anno abbiamo puntato su una promozione più efficace sia offline, grazie al libretto cartaceo ancora molto apprezzato dal pubblico che online, con la possibilità di vedere velocemente i piatti e i locali sui propri smartphone. Un mix equilibrato e molto apprezzato dal pubblico'.



'Il successo dei Giovedì Gastronomici - commenta Catia Fornari, Presidente Fiepet Confesercenti Modena - conferma il valore dei nostri prodotti tipici e la voglia delle persone di gustare le eccellenze enogastronomiche modenesi nei ristoranti di Modena e provincia. Un successo reso possibile, oltre che dal pubblico, anche dai nostri partner e sponsor che hanno reso la rassegna un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina. Anche quest'anno, le tante presenze confermano il grande lavoro di tanti ristoratori e ristoratici del territorio che ogni giorno portano avanti la tradizione locale con impegno e passione'.