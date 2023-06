Omicidio don Ernesto Talè e Maria Belleni: 79 anni dopo un libro rende giustizia

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













(che peraltro collabora con il nostro quotidiano ) apre porte e finestre su un delitto dimenticato e sinora coperto di dubbi e mezze verità che offuscavano la memoria delle vittime completamente innocenti e non davano conto delle responsabilità (sancite dalla Corte d'Appello di Bologna) degli assassini e dei mandati.(nella foto) e la sua domesticavennero uccisi la notte tra l'11 e il 12 dicembre del 1944 a Castellino di Guiglia. Il fascicolo processuale rinvenuto dalla stesso Giovanni Fantozzi presso la sezione istruttoria della Corte d'Appello di Bologna parla chiaro: si trattò di un assassinio commissionato dae dal figlio, che conducevano a mezzadria il podere parrocchiale di Castellino, ed eseguito senza scrupoli da cinque partigiani:e il capobandaNei confronti dei colpevoli però i giudici applicarono l'amnistia accettando - senza alcuna prova, come dimostra Fantozzi in modo dettagliato - la tesi secondo cui il sacerdote sarebbe stato una spia fascista.Eppure quel sacerdote non era mai stato una spia fascista, tanto che fu addirittura coinvolto in un rastrellamento da parte dei tedeschi, ma fu viceversa vittima di una situazione tragicamente paradossale che vide intrecciarsi il risentimento di due mezzadri verso quello che veniva visto come un prete-padrone, l'astio di una piccola comunità montana maturato nel sottobosco della superstizione e della fede verso un sedicente santone-profeta, già emarginato dalla chiesa, in lite col parroco, tale, e il contesto di una lotta partigiana confusa spesso, come altre volte è accaduto nell'Appennino modenese, con bande di disperati e delinquenti.

Don Ernesto Talè venne isolato e calunniato in vita e anche dopo la morte, avvenuta dopo averlo fatto uscire di casa quella notte di inverno del '44 con l'inganno, la sua figura venne dimenticata. Il suo corpo, esumato dal terreno dove gli assassini lo sepellirono insieme a quello della fedele domestica, ben 5 mesi dopo il delitto, venne inumato nel cimitero di Roccamalatina. Nessuno si ricorda del suo funerale, a dimostrazione del tentativo di rimozione della colpa di una intera comunità, e per qualche tempo solo una nuda croce in legno (col cognome addirittura storpiato) ricordò il suo sacrificio. Dopo qualche tempo i suoi resti finirono nell'ossario comune. Sorta simile quella di Maria Belleni, vittima innocente, uccisa solamente per aver deciso di seguire coraggiosamente il sacerdote la sera dell'omicidio, i cui resti vennero portati a Trevozzo di Nibbiano per poi essere dispersi nella burocrazia cimiteriale tanto da non lasciare oggi alcuna traccia.



Ebbene Giovanni Fantozzi con questo libro rende giustizia a una verità, a un uomo e a una donna giusti, assassinati brutalmente da innocenti e, di fatto, dimenticati da una intera comunità e dalla chiesa stessa. Diffamati in vita, dimenticati in morte. Ma oggi, solo per la caparbia e la meticolosità di Fantozzi, la loro storia è stata riscritta. O meglio, raccontata per la prima volta. Ecco allora che c'è qualcosa di bello e puro nello sfogliare le pagine di questo volume, pieno di documenti, lettere, prove (addirittura Fantozzi si è recato sul luogo dell'omicidio ritrovando un bottone della stola della vittima a quasi 80 di distanza).

Di bello perchè leggendola ci si sente partecipi di una azione di riscatto e di verità. Si entra nelle vite di don Ernesto e di Maria, si respira la difficoltà del loro vivere in povertà ed emarginati dalla loro stessa comunità.

Di puro perchè si toccano con mano i libri tanto cari a don Ernesto e pare di sentire suonare la voce forte di Maria durante le sue lezioni di catechismo ai bambini. Si vive con loro il dramma di quella notte, quando uscirono di casa, fidandosi dei loro assassini, pensando davvero di soccorrere un moribondo desideroso di ricevere i sacramenti. Ci si commuove e si grida di rabbia insieme a loro leggendo il modo in cui si consumò il delitto e il ritrovamento dei loro corpi, corrotti dai vermi dopo mesi di colpevole silenzio di una comunità dove tutti sapevano e nessuno parlò.

Ma poi, chiudendo il libro, nonostante tutto, ci si concede un lieve sorriso: nonostante tutto il dolore, la cattiveria, l'ignoranza, la superstizione, il Male dopo 80 anni non ha vinto. E la giustizia, almeno nel ricordo, ha trovato un spiraglio dove poter germogliare.

Giuseppe Leonelli