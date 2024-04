Omicidio e tentato omicidio: ora Castelnuovo è sorvegliata speciale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da ieri e per i prossimi giorni, l’Arma vigilerà strade, piazze e parchi del paese con la presenza di militari a piedi, su autoveicoli e con il supporto della Stazione Mobile fornita dal Comando Provinciale, valido ausilio per garantire l’immediata assistenza alle persone con possibilità di segnalazioni dirette e in loco.Nel primo giorno di controlli, i Carabinieri hanno fermato e ispezionato 14 veicoli e identificato 36 persone di cui 26 di provenienza straniera.



E sulla situazione a Castelnuovo è intervenuto il consigliere provinciale e candidato alle elezioni europee Antonio Platis: 'Gli effetti del fallimentare modello di integrazione portato avanti negli ultimi decenni dalle amministrazioni PD e di centro sinistra stanno emergendo in tutta la provincia. In sole 48 ore scontri tra stranieri sono sfociati in un omicidio e in un tentato omicidio. Il tutto a pochi giorni da un altro efferato omicidio a Pavullo. Persone straniere, anche da anni in Italia pronte ad uccidere per un nulla, anche per uno screzio. Fatti spesso connessi allo spaccio di droga'.



'Lasciamo ovviamente agli inquirenti l’attività investigativa ma prendiamo atto - sottolinea Platis, candidato alle europee di Forza Italia - come l’ombra del mercato della droga e dell’immigrazione clandestina possano essere dietro a queste vicende. Lo pseudo-modello integrativo portato avanti fin qui dalla sinistra fa acqua da tutte le parti. Prima Modena, poi Pavullo poi Castelnuovo, domani chissà dove. Serve un netto cambio di passo su più livelli. Perché, se il grande tema dell’integrazione viene affrontato in maniera ideologica, come piace fare a Schlein e compagnia, questi sono i risultati. Forza Italia ha il compito di portare il tema delle politiche migratorie al centro del dibattito europeo, deve promuovere le migliori esperienze di integrazione che hanno come perno l’educazione, la formazione e l’istruzione e ha il dovere morale di mettere al centro l’individuo e non gli interessi criminali che il business dell’immigrazione porta con sé'.