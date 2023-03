Operatori sanitari in fuga dal servizio pubblico: raffica di dimissioni volontarie

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













A differenza del Veneto dove nei giorni scorsi, in risposta ad una interrogazione regionale, i dati relativi alle dimissioni volontarie del personale medico ed infermieristico dal sistema sanitario pubblico sono stati resi noti, in Emilia-Romagna e a Modena non è ancora possibile dimensionare numericamente un fenomeno che comunque è sempre più diffuso. Basta osservare l'elenco degli atti e delle disposizioni dell'Ausl di Modena per averne la certezza. Da mesi, quotidianamente, si registrano dimissioni a raffica, dimissione volontarie di operatori sanitari: tanti infermieri, ma anche medici e specialisti. Professionisti che con contratto a tempo indeterminato tutelato da norme nazionali che decidono di lasciare un incarico, ambito fino a qualche anno fa e che oggi viene rifiutato, anche dopo tanti anni di servizio.



I sindacati di settore, nei giorni scorsi in piazza per rivendicare diritti salariali, contrattuali e condizioni di lavoro adeguate, dicono che non è solo per andare a lavorare nel privato, molto più remunerativo, che un operatore sanitario pubblico a tempo indeterminato, soprattutto se specializato, si licenzia, ma anche per le condizioni di lavoro in cui si trova ad operare. Senza turn-over, con scarsa possiblità di permessi e in condizioni estreme per carenza di personale che continuano in maniera emergenziale anche nel post covid.Fatto sta che lo stillicidio con cui quotidianamente gli atti dell'AUSL di Moena certificano dimissioni o recessi volontari da parte del personale dipendente, è impressionante. Sicuramente senza precedenti. Ci sono giorni in cui vengono protocollati anche 5-6 atti di questo tipo. Mentre per settimane non si registrano, per contro, atti di assunzione.

Allo stesso tempo, a conferma di quella distorsione del sistema di cui parlava anche recentemente l'assessore regionale Donini, si contano sempre più spesso atti per l'affidamento all'esterno di prestazioni. I più eclatanti quelli relativi agli appalti a cooperative esterne per la fornitura di turni di personale medico a gettone nei reparti di emergenza urgenza e di ostetricia. A 1400 euro a gettone, a fronte dei 200-250 euro che costerebbe, apprendiamo da fonti interne, il turno di uno specialista dipendente in struttura. Ed è così che si entra nel circolo paradossale per cui i costi in aumento per il ricorso a personale esterno per fare fronte alla carenza di personale interno, porta ad un saldo costo-personale sempre più negativo. Più costi, meno personale, meno servizi. Nelle ultime settimane dagli organici AUSL sono usciti, oltre a diversi infermieri, anche uno psicologo, un veterinario e un medico di base in servizio nell'area nord.



In attesa, come detto, di avere numeri ufficiali e precisi prendiamo con le molle e solo in termini indicativi quelli che emergono dall'elenco degli atti dell'Ausl. Certo è che siamo di fronte ad un fenomeno preoccupante soprattutto per un sistema sanitario regionale che pur vantano standard ancora elevati, allo stesso tempo certifica un nuovo bilancio con 400 milioni di euro di buco a livello regionale, capace di fare paventare lo spettro, fino ad ora fortunatamente solo teorico, del commissariamento e comunque in grado di incidere sui futuri investimenti, compreso quello fonamentale del personale. Che non può, stando anche alle recenti parole dell'assessore regionale alla sanità Donini alla riunione della Conferenza Territoriale socio sanitaria della provincia di Modena, continuare ad essere sostituito con il ricorso a cooperative esterne. Ricorso che, richiamando sempre le parole di Donini, sta già portando ad una distorsione del sistema. Con effetti diretti e indiretti anche sulle prestazioni all'utenza. Un problema quindi centrale che ci si aspetterebbe venisse affrontato in maniera organica e strutturale, soprattutto a livello istituzionale. Partendo dalla fotografia chiara di un fenomeno che sta mettendo in crisi il servizio pubblico e che non può più essere sottaciuto.



Gianni Galeotti