Ospita un conoscente a casa: lui lo minaccia poaggredisce i Poliziotti

Attimi di paura, ieri pomeriggio, a Sassuolo, all'interno di un appartamento dove un uomo aveva deciso di offrire ospitalità ad un connazionale di 57enne. Quest'ultimo, per cause ancora da chiarire, è andato in escandescenza e si è scagliato contro l'uomo che lo ospitava, stringendogli il collo e minacciandolo. La vittima è stata in grado di divincolarsi, di fuggire e di barricarsi in camera da letto. Qui l'aggressore, come in un film dell'orrore, armato di coltello e insanguinato, ha provato a sfondare la porta. Pochi minuti dopo la Squadra Volante, allertata dallo stesso aggredito, era però sul posto.All'arrivo degli agenti, l'aggressore, a torso nudo, ha iniziato ad inveire contro gli operatori avvicinandosi a loro con fare minaccioso, incurante di tutto e di tutti. Uno degli agenti ha estratto il taser, intimandone l'uso. Atto rimasto a livello di intenzioni.L'uomo è stato tratto in arresto. A lui sono contestati diversi per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, minaccia aggravata e lesioni personali.