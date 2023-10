'Parcheggio ex Amcm, nessun abbonamento per residenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













In questa fase di transizione si è deciso di ricomprendere temporaneamente i parcheggi a raso, tra la nuova palestra e via Sigonio, nella zona Margini esterni, applicando quindi la stessa disciplina, con sosta oraria diurna di 0,70 euro e possibilità di sosta con abbonamento per residenti nella zona Margini e lavoratori del centro storico.Non è invece stata prevista la sosta con abbonamento nel parcheggio seminterrato per evitare che ne venga fatto un uso privato come garage e per garantire un’opportuna rotazione nella sosta funzionale alla fruizione dei diversi servizi che sono già disponibili nella zona e di quelli che lo saranno prossimamente, dal teatro al Laboratorio aperto, dalla palestra al cinema e, in futuro, al market'.Cosìrispetto alla richiesta di chiarimenti da noi avanzata sulla base delle istanze poste da un gruppo di residenti della zona di via Peretti, adiacente al comparto ex Amcm, che lamentavano la scarsità di posti auto a raso nella zona di Buon Pastore, conseguente al cantiere del nuovo comparto che aveva eliminato i circa 250 posti auto liberi e gratuiti di superficie, e l'impossibilità, oggi, di utilizzare in forma agevolata, lo stesso numero di posti auto realizzati in interrato nel medesimo comparto.

Questi ultimi, disponibili dal 16 ottobre, sono infatti ora privati, soggetti a tariffazione oraria gestita da Modena parcheggi, estesa sulle 24 ore e per un minimo di 60 minuti. Opzioni difficilmente utilizzabili dai residenti della zona che, per questo motivo, avevano chiesto anche per quel parcheggio, la possibilità di abbonamenti annuali, anche limitati a fasce orarie, come quella notturna, al fine di evitare il rischio, paventato dal Comune e alla base della decisione di negare gli abbonamenti ai residenti, di occupare in modo permanente (facendone un oso di fatto privato), posti auto che verrebbero sottratti alla disponibilità generale e alla rotazione.



Nella sua risposta l'assessore entra poi nel merito della proprietà dei posti auto e del loro uso pubblico, e delle relative pertinenze tra cui anche quelle concessa a Coop e funzionale al nuovo supermercato di prossima apertura.



'Dei 248 posti auto del parcheggio seminterrato, 112 sono pertinenziali al market che troverà sede all’ex Filovia una volta concluso l’intervento di recupero. Nonostante siano parcheggi a tutti gli effetti di proprietà di Coop rimarranno accessibili a tutti, in quanto sugli stessi vige un vincolo d’uso pubblico. Eventuali sconti agli utenti del parcheggio saranno a carico della struttura commerciale. La gestione della sosta è stata assegnata a Modena Parcheggi nell’ambito della concessione già in essere con il Comune per la sosta su strada e al Parcheggio del centro e la società, già in passato, prima dell’avvio dell’intervento di rigenerazione, aveva in gestione la sosta a raso all’ex Amcm. L’affidamento è scaduto nel 2017 e non è stato rinnovato in vista dei lavori di riqualificazione. Il parcheggio è aperto da una sola settimana e il fatto che non sia ancora molto utilizzato è fisiologico: così come per il Parcheggio del centro, anche in questo caso, è necessario un tempo minimo utile affinché i cittadini imparino a conoscere la struttura e a usufruirne'.



Concludendo, nel merito del parcheggio interrato, l'assessore afferma: 'La sosta è a pagamento da lunedì 16 ottobre e per una prima fase, nel parcheggio seminterrato, è previsto tramite parcometro come la sosta a raso. L’Amministrazione ha infatti scelto di rendere immediatamente disponibile i posti auto in struttura in questa modalità transitoria, garantendo anche un servizio di guardiania notturna a cura di Modena Parcheggi. Quando verranno installate le sbarre saranno presenti casse automatiche per il pagamento e l’uscita sarà possibile inserendo nella colonnina la ricevuta del pagamento effettuato'.