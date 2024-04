Parrocchia di San Paolo: catechisti allertano genitori: 'Non lasciate soli i vostri figli'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Gentili famiglie - si legge nel testo del messaggio - vi informiamo che negli ultimi tempi nel quartiere e anche nella nostra parrocchia, alcuni ragazzini con comportamenti maleducati, infastidiscono le persone che incontrano. Si sta facendo il possibile per risolvere questa situazione. Nel frattempo vi chiediamo di fare attenzione a non lasciare soli i vostri figli o nipoti quando li accompagnate in parrocchia per maggiore sicurezza'.'La causa, pochi ragazzini, quasi sicuramente minorenni, che molestano ed infastidiscono tutti i giorni i residenti del quartiere ed in particolare i giovani che frequentano la parrocchia di San Paolo - spiega Manuela Spaggiari di Noi Moderati -.

Per cercare di tranquillizzare i genitori, catechisti e parroci hanno dato la propria disponibilità ad incontri privati, oltre ad informare che si stanno attivando per risolvere il problema. Al momento però, la situazione è davvero tesa e preoccupante, se si aspetta ancora del tempo, potrebbe davvero succedere qualcosa di spiacevole'.



'Ennesima situazione sfuggita di mano che va subito risolta, invito perciò le forze dell'ordine a controllare maggiormente la zona di via Del Luzzo, ad individuare i colpevoli e fare il massimo per risolvere il problema. Il quartiere subisce già una grave situazione di insicurezza causata dagli ospiti dell'ex studentato di via delle Costellazioni'.