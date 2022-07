Festa di matrimonio a due anni dal Si, promessa rinnovata in abito bianco per il Consigliere De Maio

Non solo quella festa nuziale che a causa del lockdown e delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid non avevano mai potuto organizzare e vivere con parenti ed amici. A due anni da quel si, in Municipio, a Modena, senza amici, parenti e con l'obbligo di mascherina, Beatrice De Maio, Consigliere comunale di Modena Sociale, e Alessandro Benedetti, hanno voluto unire ieri a quella festa nuziale con parenti e amici rinviata troppe volte, il rinnovo della promessa di matrimonio e una cerimonia in abito bianco nelle forme auspicate e impedite ai tempi del lockdown. Anziché recuperare 'solo' la festa nuziale per troppo tempo rinviata, perché non rivivere, anche la cerimonia? In abito bianco e alla presenza delle persone più care? Detto, fatto.Nei giorni scorsi Alessandro ha nuovamente chiesto la mano di Beatrice e ieri, nella cornice verde a Cà del Rio, a Casinalbo, la cerimonia (a questo punto simbolica visto che Beatrice e Alessandro erano formalmente sposati), ma in abiti da cerimonia.

Poi foto di gruppo, sorrisi e festa all'aperto, provando a vincere il caldo e soprattutto lasciandosi alle spalle ciò che per troppi mesi, quei momenti di socialità e gioia, il covid ha impedito.



Gi.Ga.