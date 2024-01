'Personale in fuga da Seta e taglio corse, a Modena si riduce il diritto alla mobilità'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al centro della mobilitazione nazionale il Contratto Nazionale di Lavoro degli Autoferrotranvieri e per ridare dignità al nostro ruolo e lavoro, a livello nazionale e locale: aumenti salariali dignitosi che recuperino il potere d'acquisto eroso dall'alta inflazione, riduzione orario di lavoro a parità di salario, migliori condizioni di lavoro. In tutto all'interno di una cornice più ampia: quello per la 'difesa del diritto di sciopero duramente aggredito dalla politica di questo governo, per mano del Ministro dei Trasporti, Salvini, che utilizza la precettazione - affermano i sindacati di base - come una clava contro le rivendicazioni degli autoferrotranvieri'



Ricordiamo che per il bacino Seta comprendente le province di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, le astensioni si svolgeranno in determinate fasce a garanzia dei servizi essenziali. In particolare:



Servizi urbani di Modena, Carpi, Sassuolo: servizio garantito dalle ore 06:30 alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 16:00.



Servizio extraurbano: servizio garantito dalle ore 06:00 alle ore 08:30 e dalle ore 12:30 alle ore 16:00.



Bacino provinciale di Reggio Emilia

Servizio urbano ed extraurbano: servizio garantito fino alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 15:30.



Bacino provinciale di Piacenza

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07:00 alle ore 10:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.

Servizio extraurbano: servizio garantito fino alle ore 08:30 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00.



Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione 'Linee' del sito internet www.setaweb.it.



Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.



Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.