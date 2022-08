Piacenza, capotreno malmenata. Ennesima violenza

Un altro gravissimo episodio di violenza nei confronti di una capotreno a Piacenza. La vittima era in servizio a bordo del treno 3921 diretto ad Ancona: picchiata e malmenata da un uomo di origine nordafricana. La malcapitata è poi stata soccorsa da un'ambulanza inviata dal 118.'Dopo lo stupro dell'altro giorno in strada ai danni di una cittadina ucraina da parte di un richiedente asilo poi arrestato, anche oggi un altro episodio di violenza a Piacenza:'. Matteo Rancan, capogruppo del Carroccio in Consiglio regionale e commissario per la Lega Emilia, denuncia con forza l'ennesimo episodio di criminalità ad opera di sempre più stranieri che si muovono al di fuori del rispetto delle regole, quasi sfidando i cittadini e le forze dell'ordine.