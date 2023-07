Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Fatto sta che il biglietto da visita anche oggi per numerosi frequentatori del centro e turisti in visita al cuore della città era quello rappresentato dall'immagine. Alle ore 13 la situazione nel tratto di strada pedonale all'angolo con Piazza Grande era questa. Con i tavoli per pranzare all'esterno con vista Duomo e e cumuli di rifiuti. Situazione analoga in via Cesare Battisti e perpendicolari alla via Emilia. Cumuli di sacchi di carta e plastica non ritirati.Le segnalazioni abbondano, forse vengono anche prese in carico, ma la realtà è che in centro storico sembrano non avere effetto.Per contro effetto potrebbero averlo anche le informazioni diformi rispetto a quelle già indicate da era e applicate in maniera restrittiva nell'ordinanza del sindaco che invece sono stampate nei calendari per il conferimento dei rifiuti distribuiti alle utenze nelle aree della citta dove il conferimento dei rifiuti avviene attraverso piccoli bidoncini ad uso domestico da lasciare in strada nei giorni prestabiliti insieme ai sacchi gialli e blu. L'indicazione di Hera è di depositare i rifiuti entro le 12 dello stesso giorno di raccolta, e non dalle 20 alla mezzanotte. Con il rischio non solo di non vedere raccolto da parte di Hera, che segue altri orari, il proprio rifiuto, ma anche di incappare in una possibile sanzioneGi.Ga.