Come ricostruito dall’Infortunistica, l’uomo, residente in città, era al volante di una Volkswagen T-Roc e stava viaggiando in direzione della periferia quando per ragioni in corso di accertamento si è scontrato con uno scooter Piaggio che procedeva nello stesso senso di marcia. All’episodio hanno assistito alcuni testimoni, che hanno contattato i soccorsi: lo scooterista, infatti, a causa dell’urto è caduto a terra.Oltre all’ambulanza del 118, che ha accompagnato il 63enne al pronto soccorso dell’ospedale di Baggiovara, sul posto sono arrivate le pattuglie del Comando di via Galilei.Gli operatori della Polizia locale hanno raccolto dai presenti alcuni testimonianze dell’accaduto e hanno avviato gli accertamenti, anche visionando i filmati delle telecamere che riprendono la zona. Così, nell’arco di poche ore è stato possibile risalire alla targa del veicolo e dunque al 57enne; sul suv, posteggiato nei pressi della sua abitazione, erano presenti alcuni segni riconducibili al sinistro.Al 57enne sarà contestata la violazione penale dell’articolo 189 del Codice stradale che, in caso di incidente, prescrive l’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alle persone eventualmente ferite, punendo l’omissione di soccorso. Se dovesse essere riconosciuto responsabile dall’Autorità giudiziaria, rischierebbe fino a tre anni di reclusione; nei suoi confronti potrebbe essere applicata pure la sospensione della patente per un periodo che può arrivare a cinque anni. Inoltre, le informazioni dell’automobilista saranno fornite al 63enne, che potrà valutare l’avvio di un percorso risarcitorio per le lesioni riportate.