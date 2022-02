No super green pass, no piscina: studenti costretti al corridoio

Mancanza dei requisiti richiesti per potere accedere alla piscina. Questa la motivazione con cui decine di ragazzi e ragazze, ogni giorno, sono esclusi dalla pratica dello sport, pur prevista nel loro percorso scolastico. In questo caso in piscina. Divisi dai compagni di classe con cui condividono ore in aula e magari anche fuori, ma separati nel momento dell'accesso comune alla piscina. Quelli col super green pass dentro, a nuotare e ad imparare a nuotare insieme ai loro compagni, e quelli senza green pass, anzi super green pass (visto che dal 10 gennaio anche il green pass base non è più sufficiente), fuori. O meglio, dentro a scuola, ma obbligati ad aspettare nel corridoio. Si perché il requisito, oggi, per i ragazzi che vogliono fare sport, anche in ambito scolastico, non è quello garantito da un certificato medico che attesti l'idoneità fisica, ma il certificato verde.Gi.Ga.