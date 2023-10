Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I lavori prevedono la sostituzione di infissi e alcuni interventi di finitura, proprio dalla parte che affaccia sul Giardino delle Rose. Per questo motivo verrà posizionata un’autogrù nella zona occupata da alcuni parcheggi per disabili a lato del Centro Didattico.Per la durata dell’intervento, quindi, questi otto posti non saranno disponibili. 'L’Azienda ospedaliera - si legge in una nota - invita a prestare attenzione alla segnaletica che verrà posizionata'.