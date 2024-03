Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La visita di Motopinguino - ha ringraziato Lorenzo Iughetti – è ormai una splendida consuetudine della Domenica delle Palme per i nostri bambini e per tutto il personale. E’ bello sapere che ci sono uomini e donne, fuori dalle mura dell’ospedale, che si ricordano di ciò che accade nei nostri reparti e sono disposti a impegnare alcune ore della loro domenica per portare un sorriso a chi è costretto a trascorrere le feste lontano da casa'.Come di consueto nel parcheggio antistante l’ingresso 1 del Policlinico sono stati installati i gazebo della manifestazione. 'Quest’anno – ha commentato Luca Candini, Presidente di Moto Pinguino - oltre alle uova di cioccolato e a qualche gioco nuovo, porteremo anche due tricicli portaflebo da utilizzare nel reparto di Oncoematologia. Grazie a tutti i partecipanti al raduno per la loro sensibilità'.